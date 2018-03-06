Пермский Проинвестбанк предлагает оформить вклад «Весенняя сказка».

Депозит предполагает три периода начисления процентов по 100 дней каждый со ставками 7,5%, 6,5% и 5,5% годовых. Таким образом, средняя ставка за все 300 дней размещения средств равна 6,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются каждые 100 дней.

Предложение действует до 30 апреля 2018 года.



«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.