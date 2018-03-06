Пермский Проинвестбанк предлагает оформить вклад «Весенняя сказка».
Депозит предполагает три периода начисления процентов по 100 дней каждый со ставками 7,5%, 6,5% и 5,5% годовых. Таким образом, средняя ставка за все 300 дней размещения средств равна 6,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются каждые 100 дней.
Предложение действует до 30 апреля 2018 года.
«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
ПАО «АКБ «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц, корпоративных клиентов и собственные средства.
На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,30%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 1,49 млрд рублей (446-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 0,78 млрд, обязательства перед населением — 0,69 млрд.