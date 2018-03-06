Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:08 мск 56,49 рубля, курс евро повысился на 10 копеек до 69,71 рубля, следует из данных на сайте биржи.



По рублевым парам сегодня, 6 марта, ожидается восходящая коррекция по отношению ко вчерашнему снижению, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.



«По паре USD/RUB цель находится на отметке 56,8 рубля, по паре EUR/RUB — на уровне 70 рублей», — полагает эксперт. Накануне, напоминает он, рубль укрепился на фоне ослабления доллара на рынке Forex и восстановления цен на нефть, указывает Владислав Антонов. Доллар остается под давлением из-за введения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий, уточняет он.

«Восстановлению нефтяных котировок в первый день недели способствовали дешевеющий доллар, перебои в поставках в Ливии, а также снижение запасов нефти в терминале в Кушинге, по данным Genscape», — комментирует эксперт.

По его словам, динамика цен на нефть останется основным движущим драйвером для рубля. По котировкам барреля Brent Антонов предлагает следить за двумя уровнями на значениях 64,7 и 66 долларов. Пробой первого уровня окажет давление на рубль, а второго — поддержку, поясняет он.

«Если нефтяные цены не развернутся вниз, то вполне вероятно, что мы сегодня увидим тестирование отметки 56 рублей за доллар», — допускает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По его прогнозу, 7 марта вероятны покупки доллара в преддверии выходного дня на российских площадках. А вот на следующей неделе российская валюта получит поддержку в виде приближения налогового периода, отмечает аналитик.