Чувашкредитпромбанк предлагает открыть вклад «Весенняя капель».

Сроки размещения средств — три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Депозит привлекается под 6—6,35% годовых в зависимости от суммы и срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.



Завершен прием вклада «Зимний».

