Чувашкредитпромбанк предлагает открыть вклад «Весенняя капель».
Сроки размещения средств — три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Депозит привлекается под 6—6,35% годовых в зависимости от суммы и срока. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
Завершен прием вклада «Зимний».
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 6,34 млрд рублей (269-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,56 млрд, кредитный портфель — 3,91 млрд, обязательства перед населением — 3,99 млрд.