Чистый убыток оператора связи Tele2 за 2017 год по МСФО снизился на 64,6% и составил 5,5 млрд рублей.

При этом по сравнению с 2016 годом выручка компании выросла на 16,2% и достигла 123 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей, увеличившись на 83,9%.

Абонентская база Tele2 на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись за год на 1,6 млн. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 рубля. Количество активных пользователей мобильного Интернета за год выросло на 39%. Увеличилось в два раза количество регионов, где работает сеть 4G, — с 25 до 50.

«Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы «Другие правила». Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки «Мой Tele2» и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU, — комментирует генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. — Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки — передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».