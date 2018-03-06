Число активных глобальных пользователей платежного сервиса Apple Pay выросло более чем в два раза с прошлого года, достигнув 127 млн человек. Такие подсчеты произвели аналитики из Loup Ventures.

Они отмечают, что общее количество банков, поддерживающих Apple Pay, в глобальном масштабе увеличилось на 41% по сравнению с прошлым годом до 2 707. Примечательно, что лишь 16% от общего числа активных пользователей iPhone применяют сервис Apple Pay.



Оказалось также, что сервис больше используют вне США, чем внутри страны: три из четырех платежей проходят за пределами Штатов. Около 89 млн человек, использующих Apple Pay, находятся за пределами США.