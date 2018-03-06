Деятельность филиалов банка «МБА-Москва» в Санкт-Петербурге (ул. Марата, д. 63) и Екатеринбурге (ул. Радищева, д. 15 / ул. Вайнера, д. 46) будет прекращена. Такое решение принято единственным участником кредитной организации — Международным Банком Азербайджана в рамках стратегии приватизации группы «МБА».

Закрытие филиалов банка «МБА-Москва» обусловлено его намерением сконцентрировать развитие бизнеса в Московском регионе, поясняется в сообщении российского банка.

«Банк «МБА-Москва» в полном объеме и своевременно выполняет и будет выполнять свои обязательства перед клиентами филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Обслуживание клиентов в закрываемых филиалах осуществляется в штатном режиме. С 5 марта 2018 года филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не осуществляют прием вкладов и не производят перевод денежных средств через платежные системы. Возврат вкладов и выплата переводов осуществляются в обычном порядке без ограничений», — говорится в сообщении.



Планируется, что филиалы будут закрыты в срок до 27 апреля 2018 года включительно.