Росбанк обновил интерфейс интернет-банка и существенно расширил набор доступных сервисов. Теперь интернет-банк стал более удобным, безопасным и интуитивно понятным пользователю, отмечают в кредитной организации.

«В новой версии клиенту стала доступна двухфакторная авторизация: возможность настроить вход с дополнительным подтверждением СМС-кодом, а также новый способ подтверждения операций — мобильный токен, позволяющий клиенту подтверждать операции в интернет-банке одноразовыми кодами, сгенерированными в приложении «Росбанк Онлайн», — отмечается в сообщении банка.

В интернет-банке клиент может отслеживать все счета, открытые в разных регионах присутствия Росбанка, и получать более подробную информацию по выписке.

«Обновленный интернет-банк Росбанка позволяет производить поиск по сумме и описанию операции в выписке по карте/счету, выполнять внутрибанковские переводы по номеру карты, счета и телефона, а также P2P-переводы с карты любого банка на карту любого банка с возможностью выбора карты списания/зачисления с сохранением данных, созданием шаблона и повтором операции из истории», — уточняется в пресс-релизе.

Также были улучшены механизмы взаимодействия с приложением «Росбанк Онлайн»: теперь в интернет-банке клиенту доступны общие шаблоны, история операций, наименования счетов, карт, вкладов и кредитов.

Функционал интернет-банка предоставляется клиентам Росбанка бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Росбанк ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевые направления деятельности — розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. В настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,05% акций фининститута.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 922,30 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 117,39 млрд, кредитный портфель — 401,25 млрд, обязательства перед населением — 233,59 млрд.