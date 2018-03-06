Росбанк обновил интерфейс интернет-банка и существенно расширил набор доступных сервисов. Теперь интернет-банк стал более удобным, безопасным и интуитивно понятным пользователю, отмечают в кредитной организации.

«В новой версии клиенту стала доступна двухфакторная авторизация: возможность настроить вход с дополнительным подтверждением СМС-кодом, а также новый способ подтверждения операций — мобильный токен, позволяющий клиенту подтверждать операции в интернет-банке одноразовыми кодами, сгенерированными в приложении «Росбанк Онлайн», — отмечается в сообщении банка.

В интернет-банке клиент может отслеживать все счета, открытые в разных регионах присутствия Росбанка, и получать более подробную информацию по выписке.

«Обновленный интернет-банк Росбанка позволяет производить поиск по сумме и описанию операции в выписке по карте/счету, выполнять внутрибанковские переводы по номеру карты, счета и телефона, а также P2P-переводы с карты любого банка на карту любого банка с возможностью выбора карты списания/зачисления с сохранением данных, созданием шаблона и повтором операции из истории», — уточняется в пресс-релизе.



Также были улучшены механизмы взаимодействия с приложением «Росбанк Онлайн»: теперь в интернет-банке клиенту доступны общие шаблоны, история операций, наименования счетов, карт, вкладов и кредитов.



Функционал интернет-банка предоставляется клиентам Росбанка бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.