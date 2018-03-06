Тексбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам.

«Доходный» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 365 дней) открывается под 6,9—7,3% (ранее — под 7—7,8%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 365 дней) — под 6—7,4% годовых (ранее — под 6—7,5%).

Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 274 и 367 дней) составит 6,5—7,4% (прежде — 6,5—7,5%), а «Лояльного» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 7,2—7,4% годовых (вместо 7,5—7,8%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный-Накопительный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 274 и 367 дней) привлекается под 6,9—7,5% годовых (ранее — под 6,9—7,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады можно пополнять.