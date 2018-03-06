Тексбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам.
«Доходный» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 365 дней) открывается под 6,9—7,3% (ранее — под 7—7,8%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 365 дней) — под 6—7,4% годовых (ранее — под 6—7,5%).
Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 274 и 367 дней) составит 6,5—7,4% (прежде — 6,5—7,5%), а «Лояльного» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 7,2—7,4% годовых (вместо 7,5—7,8%).
Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Пенсионный-Накопительный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 274 и 367 дней) привлекается под 6,9—7,5% годовых (ранее — под 6,9—7,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады можно пополнять.
АО «АКБ «Тексбанк» — небольшой по размеру активов, подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Карачаево-Черкесской Республике. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, действующих в производственном секторе экономики. Базовым источником финансирования является собственный капитал (45,3%).
На сегодняшний день бенефициарами банка являются член совета директоров Алексей Стальченко (23,77%), Магомед Каитов (13,24%), Леон Дудов (12,24%), Мадина Суюнова (12,14%), Шамиль Меджидов, Магомет Тебуев (по 11,89%), Фатима Джараштиева (9,93%), Абрек-Заур Боташев (3,31%). Долями менее 1% акций владеют: граждане Республики Кипр Стилиану Стилианос (0,32%), Вадзим Лазитски (0,31%) и Мария Архимандрити (0,30%), Владимир Топорков, Фонд государственного имущества Краснодарского края (по 0,20%), гражданин Республики Сейшеллы Гарри Гилберт Бурон (0,03%), гражданин Республики Кипр Лукас Димитриу (0,02%) и миноритарии (0,20%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 1,09 млрд рублей (474-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,52 млрд, кредитный портфель — 0,78 млрд, обязательства перед населением — 0,21 млрд.