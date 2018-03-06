Банк «Центр-инвест» на 0,5—1,5 процентного пункта снизил ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса.
На 1 п. п. снижены ставки по программам «Инвестиционный», «Без залога», «На пополнение оборотных средств», «Модернизация существующего производства» и «Бизнес-кредит для женщин».
По программе «Социальная ответственность» ставки снижены на 0,5 п. п., а по «Авансовому овердрафту» — на 1,5 п. п.
Таким образом, минимальная ставка по кредитам бизнесу, предлагаемая банком, снизилась до уровня 10,5% годовых («Бизнес-кредит для женщин»), а по нецелевым программам — до 11% годовых.
«Банк предлагает весьма широкий ассортимент программ на различные цели, а также специальных предложений для различных представителей малого бизнеса. Минимальные ставки по программам находятся на конкурентоспособном уровне в сравнении со средними ставками на рынке кредитования МСБ в целом», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения.
На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (19,74%), основатели банка председатель совета директоров Василий Высоков и член совета директоров Татьяна Высокова (контролирующие совокупно 24,43% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (16,14%). Доля в 10,2% принадлежит швейцарскому фонду responsAbility Investments AG, 9,01% контролирует австрийский Erste Group Bank, граждане США Харвей Савикин (6,40%), Иан Хейг (2,52%) и Джеймс Пассин (0,19%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданка Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 7,49%, 3,30% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 0,76% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 105,22 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,36 млрд, кредитный портфель — 84,37 млрд, обязательства перед населением — 69,02 млрд.