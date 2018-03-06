Банк «Центр-инвест» на 0,5—1,5 процентного пункта снизил ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса.



На 1 п. п. снижены ставки по программам «Инвестиционный», «Без залога», «На пополнение оборотных средств», «Модернизация существующего производства» и «Бизнес-кредит для женщин».

По программе «Социальная ответственность» ставки снижены на 0,5 п. п., а по «Авансовому овердрафту» — на 1,5 п. п.

Таким образом, минимальная ставка по кредитам бизнесу, предлагаемая банком, снизилась до уровня 10,5% годовых («Бизнес-кредит для женщин»), а по нецелевым программам — до 11% годовых.

«Банк предлагает весьма широкий ассортимент программ на различные цели, а также специальных предложений для различных представителей малого бизнеса. Минимальные ставки по программам находятся на конкурентоспособном уровне в сравнении со средними ставками на рынке кредитования МСБ в целом», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.