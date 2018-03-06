Банк «Хлынов» оптимизировал процентные ставки в линейке кредитных продуктов для физических лиц.



Теперь ставка по «Потребительскому» кредиту устанавливается на уровне 12,5% годовых, прежде она варьировалась от 13,5% до 14,5% годовых в зависимости от срока заимствования. Аналогичная ставка действует по программе «Рефинансирование» (ранее — 12—13% годовых).

Без обеспечения банк готов предоставить сумму до 300 тыс. рублей пенсионерам, до 500 тыс. — прочим клиентам. При наличии залога или поручительства размер займа может достигать 500 тыс. для пенсионеров, 1 млн — для собственников бизнеса, 3 млн — для остальных заемщиков. Кредитный договор может быть заключен на срок до пяти лет.

По тарифу «Потребительский со снижением процентной ставки» базовое значение составляет 14,5% годовых (вместо 15—16%). С первого числа третьего месяца процентная ставка начинает ежемесячно снижаться на 0,1%, но не более чем в течение трех лет. В случае наличия просроченной задолженности в сумме свыше 100 рублей сроком три рабочих дня и более процентная ставка пересчитывается до уровня базовой с первого числа месяца, следующего за месяцем несвоевременного исполнения обязательств, и в последующем больше не снижается. Сумма заимствования ограничена 500 тыс. или 1 млн рублей в зависимости от наличия обеспечения.

«Помимо снижения процентных ставок банк уменьшил с 2 до 1 процентного пункта размер надбавки, применяемой при отказе заемщика от личного страхования. Также отменена скидка в размере 0,5 процентного пункта для сотрудников бюджетной сферы», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

По «Целевому» кредиту проценты начисляются по ставке 13,5% годовых (вместо 15—16,5% годовых). Заемщики могут получить от 1 млн до 3 млн рублей под залог имущества или поручительство. Денежные средства предоставляются на оплату ремонта, лечения, обучения, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля, недвижимости или строительство. В случае несвоевременного подтверждения целевого использования кредита ставка увеличится на 6 п. п. Личное страхование не требуется.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).