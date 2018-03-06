Банк «Хлынов» оптимизировал процентные ставки в линейке кредитных продуктов для физических лиц.
Теперь ставка по «Потребительскому» кредиту устанавливается на уровне 12,5% годовых, прежде она варьировалась от 13,5% до 14,5% годовых в зависимости от срока заимствования. Аналогичная ставка действует по программе «Рефинансирование» (ранее — 12—13% годовых).
Без обеспечения банк готов предоставить сумму до 300 тыс. рублей пенсионерам, до 500 тыс. — прочим клиентам. При наличии залога или поручительства размер займа может достигать 500 тыс. для пенсионеров, 1 млн — для собственников бизнеса, 3 млн — для остальных заемщиков. Кредитный договор может быть заключен на срок до пяти лет.
По тарифу «Потребительский со снижением процентной ставки» базовое значение составляет 14,5% годовых (вместо 15—16%). С первого числа третьего месяца процентная ставка начинает ежемесячно снижаться на 0,1%, но не более чем в течение трех лет. В случае наличия просроченной задолженности в сумме свыше 100 рублей сроком три рабочих дня и более процентная ставка пересчитывается до уровня базовой с первого числа месяца, следующего за месяцем несвоевременного исполнения обязательств, и в последующем больше не снижается. Сумма заимствования ограничена 500 тыс. или 1 млн рублей в зависимости от наличия обеспечения.
«Помимо снижения процентных ставок банк уменьшил с 2 до 1 процентного пункта размер надбавки, применяемой при отказе заемщика от личного страхования. Также отменена скидка в размере 0,5 процентного пункта для сотрудников бюджетной сферы», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
По «Целевому» кредиту проценты начисляются по ставке 13,5% годовых (вместо 15—16,5% годовых). Заемщики могут получить от 1 млн до 3 млн рублей под залог имущества или поручительство. Денежные средства предоставляются на оплату ремонта, лечения, обучения, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля, недвижимости или строительство. В случае несвоевременного подтверждения целевого использования кредита ставка увеличится на 6 п. п. Личное страхование не требуется.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Людмила Дербенева (9,9%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 22,71 млрд рублей (151-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,14 млрд, кредитный портфель — 10,77 млрд, обязательства перед населением — 12,44 млрд.