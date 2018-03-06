Объем выплат по суду в 2017 году составил 37,4 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей — страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 19,5 млрд рублей — накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс, комментируя ущерб страховщиков ОСАГО от деятельности мошенников в судах в 2017 году.

Он напомнил, что в 2013 году союз начал собирать статистику по выплатам по ОСАГО, произведенным по решениям суда.



В сумму накладных расходов входят выплаты по закону о защите прав потребителей в размере 13,4 млрд рублей, а также прочие расходы — 6,2 млрд рублей.

Для сравнения: в 2016 году сумма выплат через суд равнялась 26,3 млрд рублей, в том числе страховые выплаты — 13,1 млрд рублей, накладные расходы — 13,2 млрд.

«Высокие выплаты в судах в большинстве спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов (юридических посредников), которые работают в своих интересах, а не в интересах потребителя услуги. Именно их деятельность в том числе стала причиной высокой убыточности, особенно в ряде регионов. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы», — пояснил Юргенс.

«Казалось бы, изменения были направлены на защиту прав потребителей (в данном случае — страхователей), однако эти деньги до них не доходят из-за различных схем, которыми успешно овладели мошенники», — продолжил президент РСА.

Он добавил, что помимо неустойки и штрафа по закону о защите прав потребителей в состав накладных расходов, не связанных с выплатой конкретного ущерба от ДТП, входят возмещение морального вреда, зачастую завышенная оплата услуг юристов/посредников и экспертов по определению причиненного ущерба, государственных пошлин и так далее.

Основными способами работы недобросовестных автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих недобросовестных автоюристов.

«Поэтому главная задача для мошенников-автоюристов — вытащить страховщика в суд, минуя досудебную претензию, и получить дополнительный доход. Причем потребитель услуги не знает о таких выплатах, так как самая распространенная схема предполагает действия через договор цессии или доверенности. Юридический посредник подписывает такой договор с потерпевшим в ДТП, что предполагает полную свободу действий автоюриста на всех стадиях дела, в том числе в суде, без участия потребителя услуги по ОСАГО и без обязанности последующих выплат в его пользу после решения суда», — отметил Юргенс.

По проведенным РСА опросам страховых компаний, не менее 80% от объема судебных взысканий не доходит до потерпевшего (выгодоприобретателя) и оседает на банковских счетах юридических посредников. Таким образом, из 37,4 млрд рублей, взысканных со страховщиков ОСАГО по суду, приблизительно 30 млрд рублей получено недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших.

«Интерес и аппетиты к нестраховым выплатам заметно растут из года в год. Если в 2011 году их доля в общей сумме выплат по суду составляла 15%, то в 2016 году уже 50%, а по итогам 2017 года — 52%», — сказал Юргенс.

Президент РСА также сообщил, что накладные расходы страховщиков по решению суда не отражаются в обычных формах отчетности, поэтому реальные выплаты по ОСАГО гораздо выше, чем показаны в стандартной статистике.

Так, согласно данным, которые страховщики предоставляют в РСА ежемесячно, выплаты в 2017 году составили 168 млрд рублей. «Это сумма выплат без учета суда, то есть страховые выплаты в рамках установленного законом об ОСАГО лимита, когда потребитель пришел и без судебных тяжб получил страховое возмещение», — пояснил Юргенс.