Группа «Ренессанс страхование» предлагает своим клиентам новый технологический продукт — динамическое каско. Подобные проекты есть в разработке у нескольких компаний, но группа «Ренессанс страхование» запустила его первой на российском страховом рынке.

Клиент обеспечен страховой защитой по всем рискам каско на весь срок действия договора, при этом платит он только за фактическое время, в течение которого автомобиль находился в движении. На данный момент эксклюзивное решение востребовано в первую очередь крупными каршеринговыми компаниями, у которых основные расходы напрямую зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Надписи «Каско за рубль» уже более полугода присутствуют на бортах каршеринговых автомобилей, но раньше это было скорее просто рекламным шагом компаний, предоставляющих авто в поминутную аренду, — клиенту таким образом сообщалось, что каско включено в стоимость аренды. Теперь же это полноценный страховой продукт, пока предназначенный только для каршеринговых компаний, но до конца 2018 года он должен стать доступным и для физических лиц.

Как стало известно Банки.ру от источника на рынке, первой каршеринговой компанией, которая пользуется услугами поминутного каско, стала новая компания «Яндекс Драйв», зарегистрированная ООО «Яндекс» 1 декабря 2017 года.

«У нашей компании самый большой опыт работы с каршеринговыми парками на рынке, и мы очень горды нашей разработкой. Мы уверены, что удобные технологии позволят в ближайшем времени привлечь большое количество партнеров и клиентов. А наша компания готова и дальше предлагать лучшие персонифицированные условия и сервисы», — отмечает директор управления корпоративного автострахования группы «Ренессанс страхование» Дмитрий Усанов.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru