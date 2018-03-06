Клиентам Тинькофф Банка предлагается кредитная или дебетовая карта Mastercard, выпускаемая в партнерстве с сетью супермаркетов «Азбука Вкуса» категории World или Black Edition.

Держатели карты автоматически становятся участниками программы «Вкусомания» по накоплению бонусов, которыми в дальнейшем можно расплачиваться в магазинах торговой сети по курсу 100 баллов = 1 рубль. Количество начисляемых бонусов зависит от типа и категории карты. Быстрее всего баллы накапливаются по кредитной карте Black Edition, ведь за каждый потраченный 1 рубль клиент получает:

6 бонусов в «Азбуке Вкуса»;

2 бонуса на АЗС, в ресторанах и аптеках;

1 бонус за прочие покупки;

до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;

30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении «Вкусомании».

Стоимость годового обслуживания указанной карты составляет 7 990 рублей.

«Дебетовая карта той же категории обойдется клиенту в 999 рублей в месяц, то есть 11 988 рублей в год, при этом не предусматривает повышенное начисление баллов на заправках, в ресторанах и аптеках», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

По дебетовой карте World плата за обслуживание не взимается при хранении на счете от 30 тыс. рублей. Если остаток не поддерживается, плата составит 99 рублей в месяц. Кредитная World стоит 590 рублей в год.