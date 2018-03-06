Клиентам Тинькофф Банка предлагается кредитная или дебетовая карта Mastercard, выпускаемая в партнерстве с сетью супермаркетов «Азбука Вкуса» категории World или Black Edition.
Держатели карты автоматически становятся участниками программы «Вкусомания» по накоплению бонусов, которыми в дальнейшем можно расплачиваться в магазинах торговой сети по курсу 100 баллов = 1 рубль. Количество начисляемых бонусов зависит от типа и категории карты. Быстрее всего баллы накапливаются по кредитной карте Black Edition, ведь за каждый потраченный 1 рубль клиент получает:
- 6 бонусов в «Азбуке Вкуса»;
- 2 бонуса на АЗС, в ресторанах и аптеках;
- 1 бонус за прочие покупки;
- до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;
- 30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении «Вкусомании».
Стоимость годового обслуживания указанной карты составляет 7 990 рублей.
«Дебетовая карта той же категории обойдется клиенту в 999 рублей в месяц, то есть 11 988 рублей в год, при этом не предусматривает повышенное начисление баллов на заправках, в ресторанах и аптеках», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
По дебетовой карте World плата за обслуживание не взимается при хранении на счете от 30 тыс. рублей. Если остаток не поддерживается, плата составит 99 рублей в месяц. Кредитная World стоит 590 рублей в год.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,30% акций банка. Доля в 39,94% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. ФондVostok Emerging Finance владеет долей в 2,31%, Baring Vostok — 2,19%, Goldman Sach’s — 2,19%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 285,18 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 60,33 млрд, кредитный портфель — 170,85 млрд, обязательства перед населением — 148,17 млрд.