Проинвестбанк принял решение изменить ставки по депозитам юрлиц.



По «Депозиту активного пользователя» они снижены на 0,2 процентного пункта для юридических лиц и на 0,1 п. п. — для индивидуальных предпринимателей. Теперь его можно открыть под 4,8—5,8% годовых юрлицам и под 4,2—5,2% — индивидуальным предпринимателям. Срок депозита — 400 дней. Первоначальный взнос — 50 тыс. рублей. Возможно пополнение. Минимальная сумма пополнения — 30 тыс. рублей. Частичное снятие возможно в пределах сумм пополнения, минимальная сумма снятия — 10 тыс. рублей. Выплата процентов — ежеквартально.

По «Депозиту стабильных накоплений» ставки уменьшились на 0,2 п. п. для юридических лиц и на 0,1—0,9 п. п. — для индивидуальных предпринимателей. Теперь средства размещаются под 6,5—7,1% годовых для юрлиц и под 5,4—6,8% годовых для индивидуальных предпринимателей. Срок депозита — от одного дня до двух лет. Первоначальный взнос — 100 тыс. рублей. Возможно пополнение депозита. Минимальная сумма пополнения — 30 тыс. рублей. Частичное снятие средств с депозита — не более 10% от первоначальной суммы. Выплата процентов — по истечении срока, при сроке 100 дней — ежеквартально.

По депозиту «Лови момент» ставки снизились на 0,1 п. п. для юрлиц, на 0,7 п. п. — для индивидуальных предпринимателей. Срок — 370 дней. Применяется лестничное начисление процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада теперь составляет 7,2% и 7,1% годовых соответственно. Сумма — 500 тыс. рублей. Пополнение запрещено. Частичное снятие — не более 20% от суммы депозита. Выплата процентов — ежемесячно.