СМП Банк снизил ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.
По кредитам «Оборотный» и «Инвестиционный» ставки снижены с 11,5—12,5% до 11% годовых, максимальная величина ставки не указана, окончательный размер ставки зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога.
По программе «Под залог недвижимости» минимальные ставки снижены на 2,6 п. п. до 10,9% годовых, а по программе «Овердрафт» — на 2 п. п. до 11% годовых.
«В настоящее время банки уделяют повышенное внимание клиентам сектора малого и среднего бизнеса. В этой связи одним из конкурентных преимуществ может являться стоимость заемных средств. СМП Банк вслед за большинством банков, работающих в секторе малого и среднего бизнеса, понизил ставки по своим кредитным предложениям», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 348,50 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,93 млрд, кредитный портфель — 117,28 млрд, обязательства перед населением — 136,13 млрд.