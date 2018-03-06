Минфин предложил снять временные рамки работы ломбардов. Соответствующие предложения опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект будет утвержден, то граждане смогут круглосуточно получить ссуду под залог вещей. Ломбардам больше не придется открываться в 8:00 и закрываться строго в 20:00.

Кроме того, ломбарды смогут выполнять функцию «банковского платежного агента». Как пояснила «Российской газете» адвокат Виктория Данильченко, по закону платежный агент — это оператор, уполномоченный принимать платежи от граждан и перечислять их на специальный банковский счет. То есть граждане смогут через ломбард оплатить коммунальные платежи, сотовую связь и штрафы ГИБДД, погасить кредиты.

Публичное обсуждение законопроекта закончится 19 марта 2018 года.