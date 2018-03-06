С 6 марта в рекламной платформе myTarget за размещение рекламы на всех проектах Mail.Ru Group (включая «ВКонтакте», ОК и Mail.Ru) и в партнерской сети можно заплатить криптовалютой (bitcoin или bitcoin cash).

Владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте.

«Мы стремимся дать нашим клиентам максимум возможностей для развития бизнеса. Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.Ru Group, в том числе проекты игрового направления», — говорит первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

Для расчетов в криптовалюте через свой международный бренд My.com Mail.Ru Group использует систему обработки платежей в биткоинах BitPay, с ней уже работают более 50 тыс. компаний, включая Microsoft, Virgin Galactic, PayPal, Zynga.