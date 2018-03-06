Столичный Интерпрогрессбанк предложил новый продукт «Просто карта». Карта выпускается в категории Mastercard Gold или Visa Platinum по желанию клиента. Валюта счета: рубли, доллары США, евро.
За выпуск и годовое обслуживание карты плата не взимается. Срок ее действия — три года.
Выдача наличных в устройствах банка осуществляется бесплатно. В банкоматах сторонних банков на территории РФ комиссия составит 0,5% от суммы выдачи, за границей — 1%, минимум 100 рублей. В пунктах выдачи наличных сторонних банков комиссия взимается в размере 1%, минимум 120 рублей.
Стоимость услуги СМС-информирования составляет 60 рублей, 1,2 доллара либо 1 евро в месяц (максимальный пакет).
«Комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах не взимается. Клиенту предоставляется возможность оформить дополнительные карты к счету для родных и близких бесплатно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
АО «Интерпрогрессбанк» — небольшой по размеру активов столичный банк, подконтрольный группе частных лиц. Ключевые направления деятельности — краткосрочное кредитование и обслуживание счетов коммерческих предприятий, привлечение во вклады средств частных лиц, операции на валютном рынке.
На текущий момент основными акционерами выступают члены совета директоров Алексей Крапивин и Валерий Маркелов (по 28,67%), Борис Ушерович (14,97%) и его супруга, член совета директоров Елена Ушерович (13,71%), член совета директоров Юрий Ободовский (12,57%), на долю акционеров-миноритариев приходится 1,41% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 44,67 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,74 млрд, кредитный портфель — 21,19 млрд, обязательства перед населением — 21,17 млрд.