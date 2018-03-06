Столичный Интерпрогрессбанк предложил новый продукт «Просто карта». Карта выпускается в категории Mastercard Gold или Visa Platinum по желанию клиента. Валюта счета: рубли, доллары США, евро.

За выпуск и годовое обслуживание карты плата не взимается. Срок ее действия — три года.

Выдача наличных в устройствах банка осуществляется бесплатно. В банкоматах сторонних банков на территории РФ комиссия составит 0,5% от суммы выдачи, за границей — 1%, минимум 100 рублей. В пунктах выдачи наличных сторонних банков комиссия взимается в размере 1%, минимум 120 рублей.

Стоимость услуги СМС-информирования составляет 60 рублей, 1,2 доллара либо 1 евро в месяц (максимальный пакет).



«Комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах не взимается. Клиенту предоставляется возможность оформить дополнительные карты к счету для родных и близких бесплатно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.