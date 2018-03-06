ЦБ установил официальные курсы валют на 7 марта. Курс доллара понизился на 59,59 копейки, составив 56,5041 рубля (57,1 рубля на 6 марта). Курс евро уменьшился на 43,85 копейки до 69,7317 рубля (70,1702 рубля на 6 марта).



Российская валюта накануне во второй половине торгов смогла ощутимо подкорректировать свои позиции на фоне позитивной динамики нефтяных цен и восстановления аппетита к рисковым активам, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Распродажа высокодоходных валют и активов сбавила обороты после того, как на рынок поступила информация о том, что президент США может пересмотреть свое решение ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Также снизились опасения в отношении перспектив зоны евро, где накануне проходили выборы в итальянский парламент», — комментируют эксперты.

Помимо смягчения внешнего фона в поддержку рублю продолжает выступать повышенный спрос на рублевую ликвидность, добавляют аналитики.

Ключевым событием недели остается заседание Европейского центробанка 8 марта. Ранее представители ЕЦБ заявляли, что на мартовском заседании ЕЦБ может изменить риторику о своих дальнейших действиях в пользу постепенного ужесточения своей политики. С учетом крайне слабой динамики инфляции в ЕС существенных изменений в заявлениях главы ЕЦБ не ожидается. На этом фоне евро может несколько ослабеть, допускают эксперты.

Распространение позитивных настроений на этой неделе способно породить новую попытку рублевых «быков» переступить через пороговые 56 за доллар, не исключает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он напоминает, что ниже этого уровня паре не удается закрепиться вот уже почти год.