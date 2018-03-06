Группа компаний Assist проанализировала статистику онлайн-платежей по банковским картам за 2017 год. Как уточняется в сообщении компании, были использованы данные по более чем 30 млн онлайн-платежей, которые совершены российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах — клиентах Assist.

В 2017 году активно росло число платежей, совершенных по карте «Мир», тем не менее их доля пока не превышает 1%. В денежном выражении доля онлайн-платежей по картам «Мир» в минувшем году составила 0,6%, в количественном — 0,5%. По сравнению с 2016 годом эти показатели выросли в 60 и 125 раз соответственно.

Также менее 1% суммарно занимают платежи по картам платежных систем American Express, Diners Club и JCB.

В 2017 году на 1 процентный пункт (как в рублях, так и по количеству трансакций) сократилась доля онлайн-платежей по картам платежной системы Visa, составив 57% в денежном и 59% в количественном выражении от общего объема.

Доля Masterсard в рублях за год не изменилась (составляет 42%), а по количеству трансакций выросла на 1 п. п. (41% в 2017 году).

«Можно предположить, что на уменьшение доли платежей по картам Visa повлиял перевод бюджетников на карты «Мир», однако пока это существенно не сказалось на соотношении долей онлайн-платежей на российском рынке», — указывают авторы исследования.

Доля платежей по дебетовым картам традиционно меньше аналогичного показателя по кредитным картам в денежном выражении (46% и 51% соответственно) и больше, если считать по количеству трансакций (54% и 44%). Держатели кредитных карт, таким образом, тратят на покупки в Интернете больше денег, чем держатели дебетовых (в основном зарплатных) карт.

В 2017 году были зафиксированы высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (ряд экспертов говорят о двукратном росте по сравнению с показателями 2016 года). Это нашло отражение в динамике доли онлайн-платежей по кредитным картам, которая увеличилась за год на 1 п. п. в рублевом и количественном выражении.

Тем не менее доля платежей по кредитным картам, сокращавшаяся в 2015—2016 годах, еще не вернулась к уровню 2014 года — тогда она составляла 52% в рублях и 47% от общего количества онлайн-трансакций. В 2017 году (как и в 2015-м) эти показатели равнялись 51% и 44% соответственно.

Доли онлайн-платежей, совершенных с карт Сбербанка и Тинькофф Банка, продолжают расти. Платежи с карт Сбербанка занимают в общем объеме 56% в рублях (плюс 1 п. п. за год) и 67% от количества трансакций (плюс 2 п. п. за год), с карт Тинькофф банка — 6% и 5% соответственно (плюс 1 п. п. по обоим показателям). По количеству трансакций также выросла доля онлайн-платежей с карт банка «Санкт-Петербург» (плюс 0,5 п. п. за год). По остальным платежным картам крупнейших российских банков доли онлайн-платежей остались на уровне 2016 года либо снизились.

В частности, снижаются доли онлайн-платежей по картам ВТБ, Ситибанка, Газпромбанка, банков «Авангард» и «Русский Стандарт».



Данные, используемые в обзоре, основаны на анализе онлайн-платежей клиентов Assist и могут отличаться от статистики платежных систем, банков и других участников рынка, подчеркивают в компании.

