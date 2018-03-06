Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 26 копеек и составил 56,68 рубля. Курс евро вырос на 69 копеек, остановившись на отметке 70,3 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,71 рубля, минимальный — 56,26. Всего за торговый день совершено 25 949 сделок на 3 млрд 233 млн 472 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,3 рубля, минимальный — 69,63. Всего за торговый день совершено 4 028 сделок на 294 млн 286 тыс. евро.