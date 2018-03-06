Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело в отношении оператора связи «МегаФон» по международному роумингу, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

«Дело прекратили в связи с отсутствием нарушения», — сообщила пресс-служба.

ФАС возбудила дело против «МегаФона» больше года назад — в конце января прошлого года из-за повышения оператором тарифов в международном роуминге. Основанием для возбуждения дела послужило увеличение «МегаФоном» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

По данным ФАС, в конце ноября 2017 года «МегаФон» разместил информацию для абонентов о повышении тарифов на звонки, СМС и Интернет без применения опций. При этом, как указывало ведомство, повышение тарифов по разным направлениям составило от 15% до 2 200% от ранее установленных тарифов.

ФАС отмечала, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными роуминговыми партнерами, тарифы в роуминге не повышали. В ответ на претензии ФАС «МегаФон» заявлял, что его базовые тарифы сопоставимы с ценами других российских операторов, что он снизил стоимость мобильного Интернета в ряде стран и уменьшил стоимость голосовых пакетных предложений.