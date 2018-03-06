Столичный НС Банк снизил доходность депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Депозиты можно разместить в НС Банке в рублях на срок от трех до 90 дней. Процентные ставки, в зависимости от выбранных суммы и срока, снижены на 0,25 процентного пункта и в настоящее время составляют 7,8—8,3% годовых для юрлиц и 7,3—7,8% — для индивидуальных предпринимателей.
Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Если срок депозита меньше месяца, проценты начисляются в конце срока. Депозит безотзывный.
АО «НС Банк» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Важную часть клиентской базы составляют девелоперские компании. Основным источником фондирования выступают средства населения.
На текущий момент основным владельцем банка напрямую и через компании выступает его президент и председатель совета директоров Юрий Петров (72,30%). Другие ключевые бенефициары кредитного учреждения — супруга Юрия Петрова Инга Белогурова (16,41%), члены совета директоров Геннадий Улановский (7,84%) и Лариса Подгорная (3,44%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 31,76 млрд рублей (129-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,46 млрд, кредитный портфель — 10,40 млрд, обязательства перед населением — 16,47 млрд.