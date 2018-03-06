Не менее 40% населения России к 2021 году должно получить навыки работы с цифровыми технологиями. Это является одним из ключевых показателей внедрения программы «Цифровая экономика», сообщил директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ Вадим Живулин в Рязани на форуме «Цифровая трансформация региона», передает ТАСС.

Программа «Цифровая экономика» была разработана в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В ней определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики до 2024 года. К базовым отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным — государственное управление, «умный город» и здравоохранение.

«В программе сегодня индикаторы сфокусированы следующим образом: необходимо подготовить 800 тысяч выпускников системы профессионального образования, не менее 120 тысяч выпускников системы высшего образования, которые готовятся по этим специальностям, и доля населения, которое обладает цифровыми навыками, к 2021 году должна составить не менее 40%», — сказал Живулин.

Он также отметил, что сейчас одной из важнейших задач является популяризация цифровой тематики и доведение возможностей, которые «цифра» дает гражданам. «В этом смысле вклад регионов может быть существенным, и именно те субъекты РФ, которые ставят этот вопрос на повестку дня, имеют сегодня все возможности для того, чтобы быть в авангарде перемен. Особенно важно, что цифровые технологии сегодня могут помочь субъектам РФ заметно повысить качество жизни населения», — подчеркнул Живулин.