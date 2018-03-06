Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Держатели карт Бинбанка категории business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или «умных» часов: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay (только по картам Visa)», — отмечается в сообщении.

В банке подчеркивают, что сервис доступен в том числе по всем ранее выпущенным картам Visa и Mastercard.

Корпоративные карты Бинбанка могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в банке. Это удобный инструмент для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов, уточняют в кредитной организации. «Также корпоративные карты позволяют с удобством пополнять расчетный счет организации», — добавили в Бинбанке.