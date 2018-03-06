Минэкономразвития перезапустит программы поддержки малого и среднего бизнеса, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с предпринимателями в Тольятти.



«В течение нескольких месяцев мы совместно с бизнесом и деловыми объединениями проведем экспертизу имеющихся мер поддержки, вместе определим, какие услуги и опции добавить, а от каких мер поддержки стоит отказаться, заменив их на более эффективные и востребованные предпринимателями», — отметил министр.

Перезапустить планируется все три блока мер поддержки: финансовый, инфраструктурный и информационно-образовательный. Переформатированные программы планируется запустить в 2019 году, добавили в МЭР.