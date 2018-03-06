Альфа-Банк рефинансировал задолженность группы компаний «УЛК» объемом около 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Данные обязательства возникли в связи со строительством двух лесоперерабатывающих объектов «УЛК» в Архангельской области, включая комплекс по глубокой переработке тонкомерной древесины и завод по переработке хвойной древесины», — отмечается в релизе.

Ранее Альфа-Банк предоставил кредит ГК «УЛК» на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода, а также приобретение лесозаготовительной техники и финансирование оборотного капитала. Объем финансирования строительства пеллетного завода — 1,65 млрд рублей, добавили в пресс-службе.