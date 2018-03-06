Альфа-Банк рефинансировал задолженность группы компаний «УЛК» объемом около 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Данные обязательства возникли в связи со строительством двух лесоперерабатывающих объектов «УЛК» в Архангельской области, включая комплекс по глубокой переработке тонкомерной древесины и завод по переработке хвойной древесины», — отмечается в релизе.
Ранее Альфа-Банк предоставил кредит ГК «УЛК» на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода, а также приобретение лесозаготовительной техники и финансирование оборотного капитала. Объем финансирования строительства пеллетного завода — 1,65 млрд рублей, добавили в пресс-службе.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 2 646,16 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 329,29 млрд, кредитный портфель — 1 596,33 млрд, обязательства перед населением — 780,84 млрд.