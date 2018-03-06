Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило екатеринбургскому Уралтрансбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с «ССС» до «СС» и вывело его из списка Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»). Рейтинги затем отозваны по коммерческим причинам. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

Имевшие место ранее понижение долгосрочного РДЭ банка до уровня «ССС» и помещение рейтинга под наблюдение с негативными ожиданиями были связаны с нарушением банком регулятивных требований к основному капиталу и существенной неопределенностью относительно его способности вернуться к соблюдению требований, что несло риски регулятивного вмешательства, напоминают в агентстве.

Сегодняшнее рейтинговое действие отражает дальнейшее существенное ослабление позиций банка по капиталу с момента последнего пересмотра рейтинга и повысившийся, по мнению агентства, риск регулятивного вмешательства. В январе 2018 года капитальная база банка еще сильнее сократилась из-за потерь, связанных с обесценением активов, что привело к снижению показателей достаточности базового и основного капитала до 3,3%, а общего капитала — до 6,2%. Все эти показатели оказались ниже минимальных требований, установленных на уровне 4,5%, 6% и 8% соответственно, указывают аналитики.



Подтверждение рейтинга устойчивости Уралтрансбанка на уровне «f» также отражает значительный дефицит капитала у банка, следует из релиза Fitch.

