Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило екатеринбургскому Уралтрансбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с «ССС» до «СС» и вывело его из списка Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»). Рейтинги затем отозваны по коммерческим причинам. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.
Имевшие место ранее понижение долгосрочного РДЭ банка до уровня «ССС» и помещение рейтинга под наблюдение с негативными ожиданиями были связаны с нарушением банком регулятивных требований к основному капиталу и существенной неопределенностью относительно его способности вернуться к соблюдению требований, что несло риски регулятивного вмешательства, напоминают в агентстве.
Сегодняшнее рейтинговое действие отражает дальнейшее существенное ослабление позиций банка по капиталу с момента последнего пересмотра рейтинга и повысившийся, по мнению агентства, риск регулятивного вмешательства. В январе 2018 года капитальная база банка еще сильнее сократилась из-за потерь, связанных с обесценением активов, что привело к снижению показателей достаточности базового и основного капитала до 3,3%, а общего капитала — до 6,2%. Все эти показатели оказались ниже минимальных требований, установленных на уровне 4,5%, 6% и 8% соответственно, указывают аналитики.
Подтверждение рейтинга устойчивости Уралтрансбанка на уровне «f» также отражает значительный дефицит капитала у банка, следует из релиза Fitch.
ПАО «Уралтрансбанк» — довольно крупный региональный банк, зарегистрированный в Екатеринбурге и развивающий универсальную модель бизнеса. Основными направлениями деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц. Важнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. Имеется развитая сеть продаж.
На текущий момент (согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, от 2 ноября 2016 года) бенефициарами банка являются председатель правления Валерий Заводов (59,66%) и члены его семьи (совокупно с Валерием Заводовым — 65,13%), Сергей Накопюк через ООО «СЛТ» (7,29%), Сергей Дёров через ООО «Севилон» (7,11%), член совета директоров Надежда Карполь (5,14%), Лариса Ионова (8,73%), ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» (2,16%), акционеры-миноритарии (4,44%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 13,31 млрд рублей (194-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,54 млрд, кредитный портфель — 4,73 млрд, обязательства перед населением — 8,91 млрд.