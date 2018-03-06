«Ростелеком» в декабре 2017 года полностью рассчитался по опционному соглашению с Deutsche Bank, выплатив оставшиеся 4,6 млрд рублей.

«Договор завершен, и все обязательства были урегулированы», — отметили в «Ростелекоме».

В октябре 2013 года Deutsche Bank и Российский фонд прямых инвестиций на условиях соинвестирования приобрели у «дочки» «Ростелекома» ООО «Мобител» 72,2 млн (2,7%) обыкновенных акций «Ростелекома» в равных долях за 237 млн долларов. В рамках этой сделки были заключены двухлетние опционные соглашения. Позднее соглашение с Deutsche Bank было продлено до 1 декабря 2017 года.