Сбербанк имеет возможность удвоить объем ипотечных кредитов, сообщил глава банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, сообщает ТАСС.

«Если посмотреть на количество ипотечных кредитов, которые выданы у нас в стране, к общему объему желающих, или к объему расходов домохозяйств, по самым скромным оценкам, мы можем совершенно спокойно удвоить тот объем кредитов, который есть сегодня», — заявил Греф.

Он также прокомментировал возможность снижения ипотечной ставки до 7% годовых в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию. «При тех макроэкономических предпосылках, которые мы видим сегодня, это вполне реальная и достижимая цель», — сказал глава Сбербанка.

Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта поставил перед российскими банками задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7—8% годовых. При этом необходимо стремиться к 7%, отметил президент.

Путин: ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до 7—8%
Путин: ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до 7—8%

«Стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно», — добавил президент.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 23 923,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 711,55 млрд, кредитный портфель — 15 959,84 млрд, обязательства перед населением — 11 578,11 млрд.