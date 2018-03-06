Страховая компания «Согласие» в очередной раз предотвратила мошеннические действия недобросовестного страхователя, инициировав возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в сфере страхования. Как следует из сообщения страховщика, ущерб мог составить более 81,8 млн рублей.
В компании рассказали, что в декабре 2013 года между физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и СК «Согласие» был заключен договор страхования недвижимого имущества — гостиничного комплекса. Недвижимость расположена в станице Ивановской Красноармейского района Краснодарского края. Фактическим собственником комплекса являлся сын страхователя. Он в октябре 2014 года обратился к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения в размере всей страховой суммы. Причиной обращения стало повреждение застрахованного имущества огнем в результате поджога.
Страховщик, проведя собственное расследование, а также изучив все материалы дела и обстоятельства заявленного события, выявил признаки мошенничества, после чего обратился с заявлением в полицию.
В ходе расследования правоохранительными органами было установлено, что на момент страхования гостиничный комплекс уже был обременен залогом и застрахован в другой страховой компании. Однако страхователь, а также действующее в его интересах доверенное лицо (фактический собственник) при заключении договора страхования с СК «Согласие» скрыл информацию о наличии обременения на объект в виде залога и договора страхования с другим страховщиком. Страховщик также был введен в заблуждение информацией о реальной стоимости имущества: она была завышена в несколько раз. Факт предоставления страховщику недостоверных сведений подтвержден решением суда о недействительности договора страхования.
В феврале 2018 года суд признал фактического собственника гостиничного комплекса виновным в покушении на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 года компания входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии (десятое место по итогам 2016 года). Компания занимает высокие позиции на рынке автострахования – седьмое место по сборам ОСАГО и пятое место – по автокаско. В страховом портфеле компании в 2016 году основными составляющими являлись каско (40,84%) и ОСАГО (25,01%). Региональная сеть компании насчитывает порядка 370 структурных подразделений, в том числе более 50 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Клиентами компании являются 47 тыс. юридических лиц и 1,2 млн граждан. Головной офис расположен в Москве.