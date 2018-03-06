Страховая компания «Согласие» в очередной раз предотвратила мошеннические действия недобросовестного страхователя, инициировав возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в сфере страхования. Как следует из сообщения страховщика, ущерб мог составить более 81,8 млн рублей.

В компании рассказали, что в декабре 2013 года между физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и СК «Согласие» был заключен договор страхования недвижимого имущества — гостиничного комплекса. Недвижимость расположена в станице Ивановской Красноармейского района Краснодарского края. Фактическим собственником комплекса являлся сын страхователя. Он в октябре 2014 года обратился к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения в размере всей страховой суммы. Причиной обращения стало повреждение застрахованного имущества огнем в результате поджога.

Страховщик, проведя собственное расследование, а также изучив все материалы дела и обстоятельства заявленного события, выявил признаки мошенничества, после чего обратился с заявлением в полицию.

В ходе расследования правоохранительными органами было установлено, что на момент страхования гостиничный комплекс уже был обременен залогом и застрахован в другой страховой компании. Однако страхователь, а также действующее в его интересах доверенное лицо (фактический собственник) при заключении договора страхования с СК «Согласие» скрыл информацию о наличии обременения на объект в виде залога и договора страхования с другим страховщиком. Страховщик также был введен в заблуждение информацией о реальной стоимости имущества: она была завышена в несколько раз. Факт предоставления страховщику недостоверных сведений подтвержден решением суда о недействительности договора страхования.



В феврале 2018 года суд признал фактического собственника гостиничного комплекса виновным в покушении на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима.