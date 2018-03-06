Татарстанский банк «Ак Барс» объявил об уменьшении ставок по ипотеке.

Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до 9,8% годовых. Данную ставку можно уменьшить на 0,3 процентного пункта по акции «Быстрый старт — выгодный финиш» и еще на 0,3 п. п. при условии покупки у дочерних компаний банка, следует из его релиза. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет от 10%.

Как уточняют в банке, по условиям продолжающей действовать акции «Быстрый старт — выгодный финиш» при покупке готовой квартиры, дома/коттеджа с земельным участком, земельного участка в течение 45 дней после одобрения заявки на ипотеку предоставляется скидка в 0,3 п. п. к утвержденной процентной ставке.

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых. Кроме того, клиенты банка смогут воспользоваться новым предложением — рефинансированием ипотеки с возможностью получения денежных средств на личные нужды под ставку 10,9% годовых на срок ипотечного кредитования.



Также «Ак Барс» предоставляет возможность взять ипотеку на рынке коммерческой недвижимости на срок до 15 лет с процентной ставкой 14,5% годовых.