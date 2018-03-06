Татарстанский банк «Ак Барс» объявил об уменьшении ставок по ипотеке.
Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до 9,8% годовых. Данную ставку можно уменьшить на 0,3 процентного пункта по акции «Быстрый старт — выгодный финиш» и еще на 0,3 п. п. при условии покупки у дочерних компаний банка, следует из его релиза. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет от 10%.
Как уточняют в банке, по условиям продолжающей действовать акции «Быстрый старт — выгодный финиш» при покупке готовой квартиры, дома/коттеджа с земельным участком, земельного участка в течение 45 дней после одобрения заявки на ипотеку предоставляется скидка в 0,3 п. п. к утвержденной процентной ставке.
По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9% годовых. Кроме того, клиенты банка смогут воспользоваться новым предложением — рефинансированием ипотеки с возможностью получения денежных средств на личные нужды под ставку 10,9% годовых на срок ипотечного кредитования.
Также «Ак Барс» предоставляет возможность взять ипотеку на рынке коммерческой недвижимости на срок до 15 лет с процентной ставкой 14,5% годовых.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 463,14 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 81,06 млрд, кредитный портфель — 169,41 млрд, обязательства перед населением — 109,28 млрд.