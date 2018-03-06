Держатели кредитных и дебетовых карт Visa Восточного Банка получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту Visa в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Система присваивает уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» клиентского устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — отмечается в релизе.
Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Восточного Банка через приложение Wallet. Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 287,65 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,67 млрд, кредитный портфель — 155,82 млрд, обязательства перед населением — 157,14 млрд.