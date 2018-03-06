Держатели кредитных и дебетовых карт Visa Восточного Банка получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту Visa в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Система присваивает уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» клиентского устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — отмечается в релизе.

Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Восточного Банка через приложение Wallet. Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.