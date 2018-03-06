Рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило под наблюдением с возможностью понижения (Rating Watch Negative) рейтинги Алмазэргиэнбанка: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «B+» и рейтинг устойчивости «b-». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.
Сохранение рейтингов банка в списке Rating Watch Negative отражает продолжающуюся неопределенность относительно запланированной капитальной поддержки банка со стороны ключевого акционера — Республики Саха (Якутии), поскольку эта поддержка зависит от продажи республикой ряда активов для генерирования достаточного объема денежных средств, которая была перенесена с декабря 2017 года на апрель-май 2018-го. Поддержка в виде капитала необходима для создания резервов по кредитным рискам, идентифицированным Банком России во время проведенной в 2017 году проверки банка.
Собственный кредитный профиль Алмазэргиэнбанка «уязвим» ввиду высоких резервных требований регулятора и скромных показателей капитализации банка, указывают аналитики. Хотя позиция банка по капиталу несколько улучшилась с сентября 2017 года, когда Fitch поместило рейтинги кредитной организации на пересмотр с негативными ожиданиями, благодаря удержанию прибыли и конвертации субординированного долга, учитываемого в капитале второго уровня (его конечным держателем является республика), в основной капитал в IV квартале 2017 года, банку, возможно, не удастся создать резервы в полном объеме в соответствии с требованиями ЦБ, полагают в Fitch. Это может поставить Алмазэргиэнбанк в зависимость от послаблений ЦБ в виде отсрочки по созданию резервов до получения банком капитальной поддержки от акционера.
Позитивным фактором является адекватный уровень ликвидности банка, следует из сообщения Fitch.
АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность на территории Республики Саха. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (61,3%).
В настоящее время 80,29% акций банка принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 11,05% — у алмазодобывающего АО «Нижне-Ленское» (подконтрольно ПАО «АК «Алроса»), 7,06% — у АО «Региональная страховая компания «Стерх». Оставшиеся 1,6% принадлежат акционерам-миноритариям (два юридических лица и 26 физлиц, доля каждого из которых не превышает 1% акций банка).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 28,04 млрд рублей (136-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,01 млрд, кредитный портфель — 19,47 млрд, обязательства перед населением — 17,62 млрд.