Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.



«В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в 3—4 тысячи баррелей в день», — сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу «увидеть новое лицо ОПЕК».

«Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия) уже направили заявки, мы их рассматриваем», — заключил министр.