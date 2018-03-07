Сбербанк сообщает о финансовых результатах по итогам двух месяцев текущего года по РСБУ

Чистая прибыль Сбербанка России по итогам января — февраля по РСБУ составила 129,1 млрд рублей, в том числе за февраль — 63,8 млрд.

«Двукратный рост объема выданных кредитов и темп роста чистого комиссионного дохода более 22% поддерживают высокую результативность банка. Рентабельность капитала по итогам двух месяцев превысила 23%, рентабельность активов составила 3,5%», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января — февраля прошлого года на 7,1% и составил 195,1 млрд рублей. Рост показателя произошел за счет увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход увеличился на 22,4% до 55,8 млрд рублей. Основной прирост обеспечили доходы от операций с банковскими картами и эквайринга (+32,1%), расчетных операций (+21,0%) и комиссии от реализации страховых продуктов (+44,7%).

Операционные расходы увеличились на 24,3%, что связано с продолжающимся выравниванием начисления расходов для снижения сезонных колебаний в течение года. Нормализация динамики ожидается по итогам I квартала 2018 года. Отношение расходов к доходам по итогам января — февраля составило 29,1%.

Расходы на совокупные резервы составили 21,8 млрд рублей, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Созданные на 1 марта 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.

Активы в феврале выросли в номинальном выражении на 0,6%, до 23,1 трлн рублей. Реальный рост активов за месяц составил 0,9%.

В феврале корпоративным клиентам выдано более 1,1 трлн рублей, всего с начала года — около 2 трлн. Это вдвое больше объема выдач за первые два месяца 2017 года. В реальном выражении кредитный портфель увеличился на 0,3%, в номинальном выражении — сократился на 0,05% за счет переоценки валютных кредитов.

Частным клиентам в феврале предоставлено 205 млрд рублей, из которых более половины приходится на ипотечные кредиты. Общий объем выданных кредитов за два месяца составил 400 млрд рублей — в 1,9 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 1,4% и превысил 5,05 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов сохранилась на уровне 2,5%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,7% на 1 февраля 2018 года без учета Сбербанка).

Портфель ценных бумаг в феврале увеличился на 0,5%, до 2,56 трлн рублей, за счет приобретения облигаций Банка России.