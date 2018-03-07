Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 56,85 рубля, курс евро повысился на 34 копейки до 70,64 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по курсам доллара и евро на фоне снижения нефтяных котировок, отмечают эксперты.

«А учитывая, что внутренний валютный рынок будет закрыт с 8 марта, то возрастают риски сегодня увидеть повышение курса доллара выше 57 рублей, а курса евро — выше 70,6 рубля», — допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Минфин РФ в среду проведет аукционы, на которых разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. «Для рубля это поддержка, но предстоящие праздники в России и снижение цен на нефть нивелируют эффект от аукционов», — считает эксперт.

Нефть дешевеет после публикации данных Американского института нефти. Отчет показал, что запасы сырой нефти увеличились на 5,66 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,49 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 4,54 млн баррелей. В среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Ожидается, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3 млн баррелей.

С высокой долей вероятности снижение котировок продолжится, полагает Антонов. По его прогнозу, в среду нефть растеряет ранее заработанные очки до 64,2 доллара за баррель.

«Если падение цен на нефть будет подкреплено негативным отчетом Минэнерго США и укреплением доллара, то падение ускорится до 63,5 доллара», — уверен эксперт.