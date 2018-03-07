Принято решение об эмиссии седьмого и восьмого выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом сообщила накануне пресс-служба регулятора.

Общий номинальный объем выпусков составит 1,2 трлн рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Номинальный объем КОБР седьмого выпуска (№ 4-07-22BR1-8) составит 500 млрд рублей. Запланированная дата начала размещения — 13 марта. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 13 июня 2018 года.

Номинальный объем КОБР восьмого выпуска (№ 4-08-22BR1-8) составит 700 млрд рублей. Начало размещения планируется на 17 апреля, погашение облигаций и выплата купонного дохода — на 18 июля 2018 года.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года до 3,2—3,6 трлн рублей Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 года повышен с 3,1—3,5 трлн до 3,2—3,6 трлн рублей. Об этом говорится в последнем обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

В общей сложности размещались шесть выпусков КОБР, первые три на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно. На четырех аукционах по шестому выпуску КОБР объем размещения по номиналу составил порядка 256,1 млрд рублей при общем объеме выпуска 400 млрд.



Напомним, что Банк России активно применяет еще один инструмент поглощения избытка банковской ликвидности — депозитные аукционы. Спрос банков на размещение средств на депозитах в ЦБ существенно выше, чем на покупку КОБР. Так, рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Рекордным объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд.