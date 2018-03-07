Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Оптимального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) составит 6,95% годовых (вместо 7,15%). «Сезонный» (от 200 тыс. рублей) открывается под 7,6% (вместо 8%), а «Классический» (от 100 тыс. рублей) — под 7,45% годовых (ранее — под 7,75%). Срок вкладов — 367 дней.

Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.

«Классический+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7,15% годовых (прежде — под 7,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 6,6% (вместо 7%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) — под 5,3% годовых (ранее — под 5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Оптимального» и «Сезонного».

Воронеж
АО «Банк «Воронеж» — небольшой региональный финансовый институт, до января 2013 года принадлежавший Национальному Резервному Банку Александра Лебедева. На текущий момент контролируется группой частных лиц из Москвы, с приходом которых объемы бизнеса кредитной организации возросли в разы. Основное направление деятельности банка — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Крупнейшим источником пассивов являются срочные клиентские обязательства (в основном вклады физических лиц), а также средства, привлекаемые на межбанковском рынке. В целях привлечения ликвидности банк поддерживает на балансе заметный объем вложений в облигации. Несмотря на сохранение воронежской «прописки», подавляющая часть подразделений банка сосредоточена в Московском регионе.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент крупнейшим акционером банка является председатель его правления и президент Олег Кисляк с долей в 28,05% акций. Отцу и сыну Юрию и Андрею Акуловым принадлежит в совокупности 14,6% акций в капитале банка. Доли других акционеров не превышают 10%: Денис Писчик, члены наблюдательного совета Мурад Салихов и Андрей Сухарев (у каждого по 9,90%), член наблюдательного совета Виктор Исаев, Николай Чукляев (у каждого по 9,74%), Елена Якушина (5,41%), Лариса Бокарева (2,76%). Все акции находятся у номинального держателя — ЗАО «НКО «Национальный расчетный депозитарий» в интересах перечисленных лиц.


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 10,91 млрд рублей (214-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,13 млрд, кредитный портфель — 3,58 млрд, обязательства перед населением — 4,18 млрд.