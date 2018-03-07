Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Оптимального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) составит 6,95% годовых (вместо 7,15%). «Сезонный» (от 200 тыс. рублей) открывается под 7,6% (вместо 8%), а «Классический» (от 100 тыс. рублей) — под 7,45% годовых (ранее — под 7,75%). Срок вкладов — 367 дней.
Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.
«Классический+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7,15% годовых (прежде — под 7,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 6,6% (вместо 7%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) — под 5,3% годовых (ранее — под 5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Оптимального» и «Сезонного».
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 10,91 млрд рублей (214-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,13 млрд, кредитный портфель — 3,58 млрд, обязательства перед населением — 4,18 млрд.