Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Оптимального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) составит 6,95% годовых (вместо 7,15%). «Сезонный» (от 200 тыс. рублей) открывается под 7,6% (вместо 8%), а «Классический» (от 100 тыс. рублей) — под 7,45% годовых (ранее — под 7,75%). Срок вкладов — 367 дней.

Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.

«Классический+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7,15% годовых (прежде — под 7,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 6,6% (вместо 7%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) — под 5,3% годовых (ранее — под 5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Оптимального» и «Сезонного».