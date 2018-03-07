Оператор Tele2 и компания «ВТБ Страхование» запускают сервис по страхованию абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества.



Любой посетитель салона Tele2 теперь может приобрести три вида страховых продуктов: полисы «Портативная +», «Продленная гарантия» или «Привет, сосед!». Проект уже реализован в трети всех фирменных магазинов оператора в 34 субъектах России. До конца первого полугодия программа будет распространена на все регионы присутствия Tele2.

Полис «Портативная +» позволяет застраховать новую портативную технику, приобретенную в салонах Tele2. Он предусматривает выплату компенсации в случае механических повреждений, кражи, залива водой, а также неправомерных списаний денежных средств со счета при краже. Цена полиса зависит от стоимости устройства: например, страховка популярных фирменных смартфонов Tele2 Mini или Tele2 Midi обойдется покупателю в 255 и 425 рублей соответственно.

Полис «Продленная гарантия» позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на два или три года. Цена на него зависит от стоимости устройства и от выбранного периода. Полис «Привет, сосед!» — быстрое страхование имущества, квартиры или дома. Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта — документы на недвижимость и осмотр имущества не понадобятся. Стоимость годового полиса составляет 799 рублей.

«Следуя новой бизнес-стратегии, мы вышли за рамки привычного восприятия оператора связи и стали ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В этом году Tele2 продолжит развивать направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов и страхования. Теперь в наших салонах связи абоненты смогут не только приобрести качественную продукцию, но и благодаря проекту с «ВТБ Страхование» защитить ее от рисков. В ближайшее время возможность страхования техники и имущества появится во всех регионах, где есть сеть Tele2», — комментирует директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

«Страхование техники и имущества является одним из самых востребованных продуктов среди населения, и спрос с каждым годом растет. Сотрудничество с компанией Tele2, имеющей развитую инфраструктуру, позволит повысить доступность понятных и простых страховых продуктов для жителей нашей страны», — добавляет заместитель генерального директора компании «ВТБ Страхование» Сергей Конкин.