Абсолют Банк изменил ставки по вкладам в рублях.

«Растивклад» (от 31 до 91 дня и на 721 день) открывается под 4,95—5,9% (ранее — под 4,8—6,35%), а «Растивклад online» (на 91 и 721 день) — под 5,1—6,05% годовых (прежде — под 4,95—6,5%).

«Пенсионный» (от 91 до 730 дней) привлекается под 6,45—7,15% годовых (вместо 6,35—7,35%).

Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Абсолютный максимум+» (от 30 тыс. рублей, от 91 до 1 080 дней) оформляется под 6,55—8,5% годовых (вместо 6,7—8,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.