По итогам 2017 года в России насчитывалось 38 тыс. 120 человек с состоянием более 5 млн долларов. За год их число выросло более чем на четверть, на 27%. Об этом говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире (The Wealth Report 2018).

Отмечается, что по показателю прироста миллионеров Россию обошла Бразилия (+28%). Также схожую динамику продемонстрировали Южная Корея (+23%) и Тайвань (+26%).



Сейчас 38,1 тыс. отечественных миллионеров совокупно владеют состоянием в 1,2 трлн долларов.

Численность олигархов с капиталом более 50 млн долларов в России в 2017 году составила 2 620 человек, или 2% от их общего количества по всему миру. США остаются самой богатой страной планеты: там проживают около 3% ультрабогатых людей.



Среди факторов, негативно влияющих на благосостояние, российские олигархи назвали распространение политического популизма (62% опрошенных), рост киберпреступности и терроризм (по 54% опрошенных).

При этом численность российских миллионеров с капиталом от 5 млн долларов в пятилетней ретроспективе (с 2012 по 2017 год) сократилась на 35%. За исключением Колумбии (с динамикой -39%), это сильнейшее падение в мире.

Согласно данным исследования, на количество российских миллионеров повлияла затяжная рецессия в экономике и падение курса национальной валюты.



По численности миллионеров на 10 тыс. населения Россия занимает 26-е место в мире с показателем 0,2 человека. Аналогичные цифры у Кипра и Португалии. Лидирует Монако (13,3), далее следуют Гонконг (6,9), Швейцария (4,3) и Сингапур (2,4).