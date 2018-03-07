Банк России начинает публиковать статистические обзоры с количественными данными, касающимися допуска на рынок кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, инфраструктурных и микрофинансовых организаций, кооперативов, рейтинговых агентств, актуариев, субъектов рынка коллективных инвестиций, страхового дела, а также саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Первый выпуск — статистический обзор за 2017 год — опубликован в среду, 7 марта.

Как поясняется в резюмирующем сообщении регулятора, в разделе обзора, посвященном кредитным организациям, представлены данные, касающиеся регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций, а также отражены сведения, характеризующие динамику изменения численности кредитных организаций и их структурных подразделений в территориальном разрезе.

На 1 января 2018 года право на осуществление банковских операций имела 561 организация, в том числе 517 банков и 44 небанковские кредитные организации.

Кроме того, в обзоре представлены показатели удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций в 2017 году.

Так, в прошлом году ликвидационные процедуры были завершены в 37 кредитных организациях, из которых в десяти проводилась процедура принудительной ликвидации, пять ликвидировались добровольно, а 22 признаны несостоятельными (банкротами). В 15 кредитных организациях, в которых проведена процедура принудительной ликвидации или которые ликвидировались добровольно, требования кредиторов удовлетворены в полном объеме либо установленные требования кредиторов отсутствовали.

В свою очередь в 22 кредитных организациях, где проводилась в 2017 году процедура конкурсного производства, требования кредиторов удовлетворены на 14,8%, в том числе требования кредиторов первой очереди — на 25,8%, кредиторов второй очереди — на 1,9%, кредиторов третьей очереди, а также кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок, — на 2%.

Средний процент удовлетворения требований кредиторов всех 37 кредитных организаций, в которых в 2017 году были завершены ликвидационные процедуры, составил 27,2%, в том числе кредиторов первой очереди — 36,4%, второй — 4,4%, кредиторов третьей очереди и тех, чьи требования подлежат удовлетворению после всех, — 16,5%.



В отношении некредитных финансовых организаций в статистическом обзоре приведены количественные данные о процедурах лицензирования, регистрации, внесения сведений в реестры, присвоения статуса и аккредитации, уточняют в ЦБ.