Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции после присоединения Крыма в 2014 году были неизбежны.

«Не сомневался, конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано», — сказал глава государства в интервью в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок-2018», говоря о возможности введения антироссийских санкций.

По его словам, принимая подобное решение (о присоединении полуострова), на чаше весов были «возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с отношениями со многими странами мира».

«Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, а в Крыму проживает более 2 миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию, и сложности в отношении с другими странами, первое несопоставимо важнее», — подчеркнул президент.

«Мало, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и решительно. Наши оппоненты и партнеры выработали правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются», — сказал Путин, добавив, что «мы все равно в долгую выиграем».

На референдуме в Крыму 16 марта 2014 года свыше 90% избирателей проголосовали за присоединение к России. Украина и страны Запада в этой связи ввели санкции в отношении Москвы.