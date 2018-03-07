Обязательства Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР) на момент отзыва лицензии превысили его активы почти на 1,97 млрд рублей. Такие данные приводятся в очередном номере «Вестника Банка России».



Размер активов СБРР по результатам обследования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 6 февраля 2018 года составил около 1,36 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность в банке оценивается примерно в 907 млн. Обязательства составили около 3,3 млрд рублей, из них средства клиентов — почти 3,2 млрд, вклады превысили 2,98 млрд. Размер «дыры» в балансе — более 1,966 млрд рублей.

Банк России отозвал лицензию у СБРР 6 февраля. Согласно сообщению регулятора, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

«В деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в сообщении ЦБ.