Экономический советник президента США Гэри Кон планирует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение администрации американского лидера информирует CNN.



«Гэри был моим главным экономическим советником, он отлично справлялся с задачами, возникающими на нашей повестке дня», — заявил в связи с этим американский лидер Дональд Трамп, заметив, что Кон помогал ему проводить историческую реформу по сокращению налогов. «Он обладает редким талантом, и я благодарю его за преданную службу американскому народу», — заключил президент.

Сам Кон, комментируя свою отставку, сказал, что для него было большой честью «осуществлять в США политику экономического роста, чтобы помочь американцам». Одной из своих основных целей в должности советника Трампа он, в частности, назвал попытку помочь людям «преодолеть историческую налоговую реформу». «Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность и желаю ему и администрации больших успехов в будущем», — отметил также Кон, которого цитирует Bloomberg.

6 марта отставку Кона со ссылкой на собственные источники в администрации президента США анонсировали Bloomberg и The New York Times. Уход чиновника они связывали с решением Трампа настаивать на введении экономических пошлин на импорт стали и алюминия в США. Об этом глава Соединенных Штатов объявил 1 марта. Размер пошлин, по словам Трампа, должен составить 25% для стали и 10% для алюминия. Выплачивать эти сборы, согласно инициативе американского президента, должны будут все страны, поставляющие эту продукцию в США.

Предложение Трампа, как напоминает Bloomberg, ранее не поддержали как торговые партнеры Штатов (в частности, Канада назвала их «неприемлемыми», а Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов), так и ряд однопартийцев Трампа — членов Республиканской партии. Против него также высказался Кон. В связи с этим ожидалось, что экономический советник Трампа «с большей вероятностью» покинет Белый дом, как только законопроект о пошлинах на импорт стали и алюминия будет подписан президентом и станет законом, отмечают собеседники агентства.