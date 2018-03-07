В 2017 году Россия и СНГ лидировали по приросту числа частных самолетов. За год (с III квартала 2016 года по III квартал 2017-го) их количество увеличилось на 7% до 241 бизнес-джета. Об этом говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018.



Это больший прирост, чем в Азии (4%) и Северной Америке (3%). На первом месте в мире по числу частных самолетов находится Северная Америка (13,7 тыс. единиц или 64% от общего числа).

По количеству яхт длиной более 40 м россияне занимают второе место в мире после американцев: граждане России владеют 168 яхтами средней массой более 1,3 тыс. тонн и средней длиной 59 м.