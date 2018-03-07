Международный Банк Санкт-Петербурга снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Классический» (от 300 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 367 дней) составит 6,9—7,7% (ранее — 6,9—7,9%), а «Вклада в будущее» (от 250 тыс. рублей, от 31 до 1 095 дней) — 6,8—7,6% годовых (вместо 6,8—7,85%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Супервклад» (от 1 млн рублей на 271, 367, 547 и 730 дней) оформляется под 7,05—7,55% (ранее — под 7,05—7,75%), а «Супервклад VIP» (от 10 млн рублей на 367, 547 и 730 дней) — под 7,75—8% годовых (ранее — под 7,75—8,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Комфорт» (от 300 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 7,5% годовых (вместо 7,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады, кроме «Классического», можно пополнять.