Денежная база РФ в узком определении на 1 марта составила 9 трлн 427,8 млрд рублей против 9 трлн 261,8 млрд на 1 февраля 2018 года. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за месяц показатель повысился на 165,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.

По данным регулятора, объем наличных денег кредитных организаций в обращении вне Банка России в феврале увеличился с 8 трлн 948,1 млрд до 9 трлн 113,7 млрд рублей, объем обязательных резервов банков в ЦБ — с 313,7 млрд до 314 млрд.

На 2 марта 2018 года денбаза в узком определении равнялась уже 9 трлн 487,2 млрд рублей. За последнюю отчетную неделю, охваченную статистикой ЦБ, она сократилась на 46 млрд рублей (с 9 трлн 533,2 млрд на 22 февраля).



Еженедельные значения показателя денежной базы в узком определении приводятся на конец отчетной даты, ежемесячные — на начало.

