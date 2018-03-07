Петербургский банк «Советский» понизил ставки по вкладам в рублях.
Так, «Пенсионный капитал» (от 20 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) привлекается под 6,2—6,6% годовых (прежде — под 6,3—6,8%).
Депозит «Успешный» (на три, шесть месяцев или год) оформляется в сумме от 50 тыс. рублей под 6—6,4% годовых (ранее — под 6,1—6,6%), а при открытии онлайн — под 6,2—6,6% (вместо 6,3—6,8%).
Начисленные проценты по указанным депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
«Мультивалютный три в одном» оформляется в рублях (в сумме от 1 рубля на три, шесть месяцев или год) под 6,6—7% годовых (вместо 6,6—7,1%), а при открытии через интернет-банк — под 6,8—7,2% (до этого — под 6,8—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока договора.
Процентные ставки по «Удобному» (от 50 тыс. рублей на полгода и год) понижены до 6—6,2% годовых (с 6,1—6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все депозиты предусматривают возможность пополнения.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Располагает представительной сетью продаж, расположенной в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», которому с марта 2016 года отошло 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком. После отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк» ЦБ 20 февраля 2017 года повторно ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 47,11 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -22,22 млрд, кредитный портфель — 17,62 млрд, обязательства перед населением — 36,26 млрд.