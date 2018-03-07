Петербургский банк «Советский» понизил ставки по вкладам в рублях.

Так, «Пенсионный капитал» (от 20 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) привлекается под 6,2—6,6% годовых (прежде — под 6,3—6,8%).

Депозит «Успешный» (на три, шесть месяцев или год) оформляется в сумме от 50 тыс. рублей под 6—6,4% годовых (ранее — под 6,1—6,6%), а при открытии онлайн — под 6,2—6,6% (вместо 6,3—6,8%).

Начисленные проценты по указанным депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

«Мультивалютный три в одном» оформляется в рублях (в сумме от 1 рубля на три, шесть месяцев или год) под 6,6—7% годовых (вместо 6,6—7,1%), а при открытии через интернет-банк — под 6,8—7,2% (до этого — под 6,8—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Процентные ставки по «Удобному» (от 50 тыс. рублей на полгода и год) понижены до 6—6,2% годовых (с 6,1—6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Все депозиты предусматривают возможность пополнения.